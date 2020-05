DEDHAM - Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang berhasil mengatasi kanker dan virus corona mendapat sambutan sangat meriah dari kendaraan kepolisian dan pemadam kebakaran.

Nama anak itu, Gavin Brennan disuguhi barisan kendaraan mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran dengan lampu dan sirene yang meraung. Sambutan itu merayakan Gavin yang baru keluar dari rumah dari rumah sakit di Dedham, Massachusetts, pada Selasa, 28 April.

"Kami benar-benar terpesona. Gavin sangat gembira. Dia berlarian, sangat senang dan bermain," kata April, ibu Gavin mengutip Metro, Sabtu (2/5/2020).

.@DedhamPD & @DedhamFire give 7 yr old Gavin Brennan a birthday celebration & welcome home fit for a king! Gavin was just released from @BostonChildrens Hospital after battling cancer AND #coronavirus. Gavin says if he can do it, anyone can. pic.twitter.com/YpAXS8z6JF