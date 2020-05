SERANG - Dari delapan daerah di Provinsi Banten, hanya Kabupaten Lebak yang masih nihil kasus positif virus corona atau Covid 19 hingga Senin 4 Mei 2020. Total, warga Banten yang terpapar 386 orang, 117 sembuh dan 51 meninggal dunia.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten, jumlah kasus positif di Kabupaten Lebak nihil dan masih dinyatakan zona hijau. Namun, jumlah PDP di Lebak sebanyak 17 dan ODP 499.

Jumlah kasus tertinggi di Banten berada di Kota Tangerang sebanyak 176 orang, 98 masih dirawat, 57 sembuh dan 21 meninggal. Kemudian, Kota Tangsel sebanyak 111 positif, 71 masih dirawat, 21 sembuh dan 19 meninggal. Lalu, Kabupaten Tangerang 86 kasus, 41 dirawat, 36 sembuh, 9 meninggal dunia.

Ketiga daerah di Tangerang Raya tersebut masuk dalam zona merah dan sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II.

Selanjutnya wilayah zona kuning yakni Kota Serang 7 kasus, 4 masih dalam perawatan, dua sembuh dan 1 meninggal dunia. Kabupaten Serang dua kasus positif, satu masih dirawat dan satu lagi sudah dinyatakan sembuh. Kota Cilegon satu kasus dan kini masih dalam perawatan di RSUD Banten.

Secara umum, jumlah PDP di Banten sebanyak 1.544 orang, 857 masih dirawat, 528 sembuh, 159 meninggal dunia. 6.725 masuk katagori Orang dalam pengawasan, 1.617 masih dipantau sisanya 5.108 sudah dinyatakan bebas Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, mulai hari ini Dinas Kesehatan menggelar Rapid Test Drive Thru gratis untuk warga Banten di wilayah Tangerang.

Lokasi pertama, drive thru summarecon kelapa dua dari tanggal 4, 5, 6 dan 8 Mei 2020. Lokasi kedua, drive thru di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan pada 11 - 13 Mei 2020, dan lokasi ketiga drive Thru Pantura Kabupaten Tangerang pada 14, 15 dan 18 Mei 2020.

(wal)