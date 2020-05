DELHI - Sebuah kebocoran gas di pabrik kimia telah mengakibatkan 11 orang tewas dan sekitar 1.000 orang kesulitan pernafasan. Bahan kimia stirena yang digunakan untuk membuat plastik, bocor dari pabrik LG Polymers.

Insiden terjadi saat para pekerja mulai bersiap menghidupkan fasilitas itu setelah lockdown virus corona dicabut.

Puluhan orang pingsan sambil telentang di jalan dan buih putih keluar dari mulut. Adegan ini mengingatkan pada bencana industri besar lainnya di India pada 1984 yang mengakibatkan paling sedikit 4.000 orang tewas dan 500 ribu cedera ketika gas bocor dari sebuah pabrik pestisida, Union Carbide.

Ratusan orang melarikan diri dari kebocoran gas pada Kamis (7/5), mengendarai sepeda motor dan lainnya naik ke atas truk. Beberapa yang tidak menemukan tumpangan melarikan diri dengan jalan kaki, sambil menggendong anak-anak di punggung mereka.

Kebocoran ini dicurigai berasal dari tangki-tangki besar yang tidak dijaga akibat lockdown virus corona selama enam minggu. Lockdown dicabut pada Senin (11/5) dan toko-toko serta pabrik mulai dibuka kembali.

Peringatan video bisa membuat Anda tidak nyaman

These visuals coming in from #Visakhapatnam district show the impact of the #gasleak. Several ambulances taking those affected to the hospital. @FilterKaapiLive pic.twitter.com/xFWGRxRZrS— T S Sudhir (@Iamtssudhir) May 7, 2020