TEHERAN - Angkatan laut Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa insiden rudal yang menghantam sebuah kapal pendukung saat latihan militer telah menewaskan 19 pelaut dan melukai 15 lainnya, lapor Reuters.

Media setempat mengutip AP News, Senin (11/5/2020) melaporkan insiden terjadi pada Minggu, 10 Mei di dekat pelabuhan Jask, sekitar 1.270 kilometer tenggara Teheran, di Teluk Oman.

Rudal menghantam Konarak, kapal pendukung kelas Hendijan, yang ikut serta dalam latihan itu.

Televisi pemerintah menyebut serangan rudal itu sebagai kecelakaan, dan mengatakan Konarak terlalu dekat dengan target.

3) -Injured being transferred to the Chabahar port hospital in southeast Iran -Some reports claim the Konarak vessel has been sunk Konarak dimensions: Length: 44 meters Width: 8.5 meters Weight: 447 tons pic.twitter.com/vM7Dlu3ajV — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) May 11, 2020

Media Iran mengatakan Konarak telah dirombak pada 2018 dan mampu meluncurkan rudal laut dan anti-kapal. Kapal buatan Belanda, 47 meter ini beroperasi sejak tahun 1988 dan memiliki kapasitas 40 ton. Biasanya membawa awak 20 pelaut.

Iran secara rutin mengadakan latihan di wilayah itu, yang dekat dengan Selat Hormuz lokasi yang dilalui oleh 20% kapal minyak dunia. Armada ke-5 Angkatan Laut AS, yang memantau wilayah itu, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media Iran jarang melaporkan kecelakaan selama latihan militer Iran, menandakan parahnya itu.

Insiden ini juga terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Iran dan AS sejak Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia pada 2018 dan memberlakukan sanksi penghancuran terhadap negara itu.

But, what about the people in the vessel? 40 oridinary people are killed just for a mistake. #Konarak pic.twitter.com/cjQ00bbzbA— 🤍 LADY 🤍 (@stayforeverbyme) May 11, 2020