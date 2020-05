View this post on Instagram

1997-2000: TK Kicau, Bintaro 2000-2002: TKLB Pangudi Luhur 2008: Lulus SDLB di @slb_b_pangudiluhur 2011: Lulus SMP Umum @smppjbintaro — diterima di SMA PJ, Bakti Mulya 400 dan HS Kak Seto 2014: Lulus SMA dengan Paket C @hskakseto — diterima di Sampoerna University dan Universitas Brawijaya & gagal diterima di Gallaudet University dan Universitas Indonesia 2016: Pertukaran pelajar di US, mengunjungi Gallaudet University, @UnitedNations, RIT dll. 2017: Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dalam program double degree di @sampoerna.university & @lonestarcollege 2018: Ikut program beasiswa studi singkat di University of Sydney, Australia @sydney_uni 2018: Diterima di Rochester Institute of Technology (APPLA LIBERAL ARTS) dan gagal masuk di University of Wolverhampton, di Inggris (Jurusan: Deaf & Social Policy) Desember 2019: Menyelesaikan Associate of Science in Applied Liberal Arts — Immersions: ASL & Deaf Studies dengan gelar Cum Laude di @ritntid Mei 2020: Wisuda Mei 2021: Menyelesaikan Bachelor of Science in International-Global Studies dan Wisuda. @rittigers Amin! 2021: Semoga diterima di salah satu universitas di Inggris, Belanda, Indonesia, Australia atau Selandia Baru 2022-2045: Harus bisa jadi peneliti Tuli, dosen Tuli, guru Tuli, pengembang kurikulum Tuli, kepala sekolah Tuli atau Educational Policy Analyst . . Terima kasih atas doanya teman-teman! Nanti sore akan ada Virtual Graduation Celebration waktu New York. Selamat juga untuk teman-teman Tuli Indonesia yang lulus D3, S1 dan S3 tahun ini! #RITNTIDgrad2020