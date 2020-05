WASHINGTON - Wakil Presiden AS Mike Pence menjaga jarak dengan Presiden Donald Trump selama beberapa hari setelah juru bicaranya positif virus corona.

Katie Miller, sekretaris pers Pence, positif virus corona pada minggu lalu.

Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan, Pence, yang mengepalai gugus tugas virus corona akan menjaga jarak selama beberapa hari dari Presiden Trump.

"Saya menekankan akan mencatat bahwa itu adalah keputusan pribadinya," kata McEnany mengutip AP News, Rabu (13/5/2020).

"Mengenai berapa lama dia akan menjaga jarak, itu keputusan untuk wakil presiden," lanjutnya.

