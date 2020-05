NEW YORK - Sebuah papan iklan “Jam kematian Trump” hadir di New York, memperlihatkan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika Serikat.

Papan iklan dibuat oleh Eugene Jarecki seorang pembuat film serta penulis. Ia menilai jumlah kematian akibat COVID-19 di AS, bisa ditekan jika Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sigap dalam menangani wabah virus corona.

Virus corona saat ini menjangkiti 1.369.386 orang dan menyebabkan 82.339 meninggal di AS.

Papan “Jam Kematian Trump” dipasang di pusat kota New York, di Times Square.

Menurut Jarecki 60 persen dari kematian COVID-19 tidak akan terjadi seandainya pemerintah menetapkan jarak sosial dan penutupan sekolah pada 9 Maret, bukannya 16 Maret.

Today we launched a HUGE statement, The Trump Death Clock went live in Times Square to hold this President to account for the estimated 60% of COVID-19 that could have been prevented. #TrumpDeathClock https://t.co/o2CrIWYh2M pic.twitter.com/O9Zr9LyaXz— TrumpDeathClock (@TrumpDeathClock) May 8, 2020