YERUSALEM — Setelah tujuh minggu berada dalam keadaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), jumlah perebakan virus corona di Israel, seperti di banyak negara lain, terlihat mengecil.

Pada hari Senin (11/5), di negara berpenduduk sembilan juta orang itu lebih dari 250 orang meninggal dan jumlah infeksi baru menurun dengan cepat. Tidak seperti perang lainnya di Israel, di mana pasukannya berada di barisan terdepan, kali ini sistem medis yang memimpin di garis depan, dan warga Arab Israel merupakan bagian dari barisan itu.

Warga Arab Israel menonjol dalam bidang medis dan banyak yang mengatakan peran mereka dalam krisis yang kini berlangsung bisa mengisyaratkan adanya perubahan dalam masyarakat Israel.

Para staf medis yang memakai masker mempersulit pasien Covid 19 untuk berhubungan secara pribadi dengan dokter dan perawat mereka. Oleh karena itu, para staf medis memakai stiker pada gaun yang menunjukkan wajah penuh mereka - dan nama, baik dalam bahasa Yahudi maupun Arab.

Dokter-dokter Arab Israel mengatakan bahwa mereka selalu merasa setara dan dihormati di rumah sakit. Kini mereka berharap itu akan meluas ke seluruh Israel.

A video praising Arab doctors and nurses as heroes of the coronavirus pandemic has gone viral in Israel. The video's creators, Have You Seen the Horizon Lately, are calling for recognition for these health care workers. pic.twitter.com/4KnMRV38Ay— Project Rozana (@ProjectRozana) May 7, 2020