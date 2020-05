LONDON - Pakar kesehatan PBB memperingatakan bahwa pandemi COVID-19 bisa berdampak pada krisis penyakit mental secara global.

Devora Kestel, Direktur Departemen Kesehatan Mental Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan isolasi, ketakutan, ketidakpastian, kekacauan ekonomi menyebabkan tekanan psikologis.

"Kesehatan mental dan kesejahteraan seluruh masyarakat sangat dipengaruhi oleh krisis ini dan merupakan prioritas yang harus segera diatasi," katanya saat menyajikan laporan PBB dan panduan kebijakan tentang COVID-19 dan kesehatan mental mengutip Reuters, Kamis (14/5/2020).

Laporan tersebut menyoroti beberapa wilayah dan bagian masyarakat yang rentan terhadap tekanan mental, seperti anak-anak dan remaja yang terisolasi dari teman dan sekolah, petugas layanan kesehatan yang melihat ribuan pasien terinfeksi dan meninggal akibat virus corona.

