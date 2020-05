BEIJING – Seorang bocah berusia 4 tahun menangis karena tidak bisa mengenali wajah gurunya dampak menjalani karantina karena virus corona.

Video yang diunggah South China Morning Post (SCMP) pada 13 Mei, memperlihatkan seorang anak laki-laki menangis karena tidak bisa menemukan kelasnya.

Kemudian terdengar suara perempuan dewasa yang bertanya kepada bocah itu, ”Kamu tidak bisa menemukan kelasmu?” Anak itu menjawab dengan mengangguk.

Perempuan itu kemudian bertanya lagi mengenai siapa guru anak tersebut. Anak itu menjawab, ”Aku tidak tahu.”

Menurut SCMP, anak itu tidak mengingat letak kelas maupun wali kelasnya karena menjalani karantina selama beberapa bulan. Bahkan dia tidak mengingat wajah gurunya. Padahal wali kelas anak itu adalah orang yang bertanya ketika dia menangis.

“Coba lihat aku, apa aku mirip dengan guru kamu, bu guru Ma?” ucap perempuan yang berhadapan dengan bocah itu.

Meski diingatkan, bocah itu tetap tidak bisa mengingat wajah gurunya.

Sambil menangis anak itu menjawab, “Aku tidak ingat...”.

Guru anak itu kemudian membawa bocah yang masih menangis tersebut ke dalam kelas.

Pada keesekon harinya, Guru Ma kembali merekam bocah yang tidak mengenalinya itu. Saat ditanya siapa gurunya, bocah itu sudah mengingatnya kembali.

Insiden menggemaskan ini terjadi di Provinsi Henan, China, saat bocah itu kembali ke Taman Kanak Kanak sekolah untuk pertama kalinya sejak masa karantina.

When you've stayed home for so long you can't recognise your teacher anymore – even though you're talking to her. #Covid19 #Coronavirus pic.twitter.com/Hey4HahQh4— SCMP News (@SCMPNews) May 13, 2020