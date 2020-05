WASHINGTON - Pemerintah AS menilai Kelompok Negara Islam IS (dulu ISIS) bertanggung jawab atas dua serangan terpisah di Afghanistan yang menewaskan lebih dari 50 orang.

Hal itu disempaikan Zalmay Khalilzad, utusan khusus AS untuk rekonsiliasi Afghanistan mengutip DW, Jumat (15/5/2020).

Salah satu serangan itu menargetkan sebuah Rumah sakit bersalin di Kabul, serta upacara pemakaman di provinsi Nangarhar.

IS mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman pemakaman, tetapi tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap rumah sakit bersalin yang menewaskan lebih 20 orang termasuk, 2 bayi.

Khalilzad mengatakan bahwa IS di Afghanistan menentang perjanjian damai antara pemerintah dan Taliban , dan sedang berusaha untuk lebih mengganggu kestabilan kawasan itu.

