MUARA ENIM - Lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) menambah daftar pasien positif dari tenaga medis di Kabupaten Muara Enim, yakni bertambah lima orang. Kelima kasus tambahan ini merupakan transmisi lokal.

Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Muaraenim, Panca Surya Diharta mengatakan, dari hasil swab laboratorium BBLK Palembang, ada penambahan 5 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari Kabupaten Muara Enim.

Kelima pasien Covid-19 tersebut yakni kasus no 329 berjenis kelamin laki-laki usia 27 berprofesi para medis, kasus no 332 berjenis kelamin laki-laki berusia 24 tahun berprofesi non tenaga medis namun masih keluarga dari tenaga medis.

Kemudian kasus 334 berjenis kelamin laki-laki usia 56 tahun merupakan tenaga medis, lalu kasus no 336 berjenis kelamin laki-laki berusia 40 tahun berprofesi sebagai para medis. Dan terakhir kasus no 440 berjenis kelamin perempuan berusia 39 tahun juga berprofesi sebagai tenaga medis, semua berasal dari Kecamatan Muara Enim.

“Kelima pasien tersebut dengan status kasus transmisi lokal dan masih ada kaitan dari kasus no 60 kemarin,” katanya.

Sehingga total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 14 Mei 2020 di Kabupaten Muara Enim sebanyak 8 orang, 1 orang meninggal, 1 orang sehat dan 6 orang masih dalam perawatan di RS HM Rabain Muara Enim.

"Kita masih menunggu 15 swab yang dikirim ke BBLK, jika dari hasilnya yang bertambah meningkat, maka kita akan tentukan langkah-langkah selanjutnya untuk sterilisasi RS HM Rabain, kemungkinan besar layanan akan kita pindahkan sementara waktu," pungkasnya. (Era Neizma Wedya-Sindotv)

