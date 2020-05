WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump hari Jumat (15/5) mengatakan ia berharap vaksin virus corona akan tersedia di pasaran pada akhir tahun ini atau tidak lama setelahnya.

Berbicara di Rose Garden, Trump mengatakan pemerintah dan sektor swasta sejak awal Januari telah berupaya membuat vaksin dan "benar-benar bekerja 24 jam sehari."

Presiden Trump juga mengatakan negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memastikan upaya ini secara global dan tanpa rasa ego.

"Kita tidak punya ego. Siapa pun yang mendapatkannya, menurut kita, hebat. Kita akan bekerja sama dengan mereka. Demikian juga sebaliknya jika kita menemukannya kita akan bekerja sama dengan mereka," kata Trump.

Meski demikian, Trump mengatakan bahwa ia yakin virus pada akhirnya akan lenyap, terlepas dari ketersediaan vaksin.

"(Banyak virus) yang lainnya tidak pernah memiliki vaksin dan hilang. Jadi saya tidak ingin orang beranggapan semua tergantung pada vaksin," katanya.

.@EsperDOD: "We will deliver, by the end of this year, a vaccine at scale to treat the American people and our partners abroad." pic.twitter.com/AvQUFW1QzO— The White House (@WhiteHouse) May 15, 2020