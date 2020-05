JAKARTA - Thailand dinilai berhasil mengatasi wabah Covid-19. Keberhasilan Thailand menangani virus corona karena kebijakan lockdown. Masyarakat di negara ini juga menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan secara gratis kebutuhan pokok seperti makanan, air kemasan hingga obat-obatan.

Melalui posting-an di media sosial, salah satu pengguna Twitter Karl Lester M. Yap memperlihatkan bentuk solidaritas ketika pandemi Covid-19.

My friend who lives in Bangkok took this photo of a community pantry



Those who need something can take what they need for free. Those who want to help can restock them. This is a way to help people who've lost their incomes during this difficult time pic.twitter.com/HmC2QSsES8— Karl Lester M. Yap (@karllesteryap) May 13, 2020