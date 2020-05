SEDIKITNYA satu orang tewas setelah jet akrobatik Kanada jatuh menghantam lingkungan perumahan saat melakukan flyover (terbang melintas). Anggota kru menderita luka parah ketika pesawat itu menabrak sebuah rumah di Kota Kamloops, British Columbia.

Video yang beredar menunjukan bahwa seorang pilot berhasil melontarkan diri sebelum kecelakaan terjadi pada Minggu pagi (17/5/2020), tak lama setelah jet lepas landas.

"Dengan hati yang berat kami mengumumkan bahwa salah satu anggota tim Snowbirds CF telah meninggal dan satu orang mengalami cedera serius," kata Angkatan Udara Kanada dalam cuitan di Twitter yang dilansir BBC.

It is with heavy hearts that we announce that one member of the CF Snowbirds team has died and one has sustained serious injuries. We can confirm that we have contacted all primary family members of those involved. More information will be communicated in the near future.