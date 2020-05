WELLINGTON – Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern ditolak masuk cafe karena aturan menjaga jarak.

PM Ardern dan tunangannya Clarke Gayford berusaha makan di sebuah cafe di Wellington, pada Sabtu, 16 Mei pagi.

"Ya Tuhan Jacinda Ardern baru saja mencoba masuk ke Olive dan ditolak karena sudah penuh," tulis seorang tamu restoran di Twitter mengutip Daily Mail, Senin (18/5/2020).

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full. 💀