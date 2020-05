DELHI - Kementerian Dalam Negeri India hari Minggu (17/5) mengumumkan telah memperpanjang lockdown untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona, selama dua minggu lagi.

Tetapi “pelonggaran” langkah-langkah lockdwon mungkin diizinkan di tempat-tempat yang memiliki jumlah corona relatif kecil, tambah pengumuman itu.

Jumlah kasus virus corona di India sepanjang akhir pekan lalu melampaui Tiongkok, menjadikannya negara di Asia yang paling terpapar perebakan Covid-19.

MHA issues order to further extend #lockdownindia till 31.05.2020, to fight #COVID19

New guidelines have permitted considerable relaxations in #Lockdown4 restrictions. States to decide various zones, taking into consideration parameters shared by @MoHFW_INDIA#IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/AeMHvowaaH