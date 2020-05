SYDNEY - Seorang pria di Sydney, Australia terekam membobol museum lalu berfoto selfie dengan tengkorak dinosaurus.

Menurut Kepolisian New South Wales, pria yang terekam kamera berusia 25 tahun. Ia menghabiskan 40 menit berkeliaran di Museum Australia di Sydney, mulai sekitar jam 1 pagi pada Minggu, 10 Mei.

Dalam rekaman video terlihat, pria tersebut berkeliling museum untuk melihat pameran museum.

Dia diduga mencuri karya seni dan topi koboi seorang staf dari sebuah stan.

"Kami menganggapnya sangat serius," kata Kepala Inspektur Detektif Sean Heaney.

Selama petualangannya, pria itu mengambil topi dari ruang belakang.

Polisi menduga pria itu masuk dengan memanjat melalui jendela.

"Dia masuk ke tempat penting, kita beruntung dia tidak merusak artefak sejarah atau apa pun yang mahal di sana," kata Heaney.

