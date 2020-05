JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menyoroti World Health Organization (WHO) terkait dengan penanganan terhadap pandemi Covid-19. Presiden AS Donald Trump telah melabeli WHO "boneka" China dan menangguhkan dana untuk organisasi itu.

Seperti diketahui, AS adalah donor terbesar WHO, dikutip BBC Indonesia. AS secara khusus sangat kritis terhadap cara menangani pandemi.

Uni Eropa telah mempresentasikan resolusi atas nama 100 negara. Resolusi ini meminta "evaluasi yang imparsial, independen, dan komprehensif" terhadap respons internasional.

Evaluasi tersebut juga akan fokus pada "kronologi [tanggapan] WHO terhadap pandemi Covid-19". Lembaga itu menghadapi kritik bahwa mereka terlambat mengumumkan keadaan darurat kesehatan.

Menteri Kesehatan AS, Alex Azar menyampaikan kritik pedas dalam pidatonya di hadapan majelis pada hari Senin.

"Kita harus jujur tentang salah satu alasan utama wabah ini menyebar di luar kendali: ada kegagalan oleh organisasi ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dunia, dan kegagalan itu dibayar dengan banyak korban jiwa," ujarnya.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah setuju untuk meninjau penanganan agensi yang dipimpinnya terhadap pandemi, namun membantah saran bahwa diperlukan perbaikan besar-besaran.

Ia mengatakan evaluasi independen, yang akan meninjau pelajaran yang bisa diambil dan mengajukan rekomendasi, akan dimulai "sesegera mungkin".

Ia menyerukan agar WHO, dan sejumlah organisasi lain, diperkuat.

(ahl)