SEDIKITNYA 11 orang terluka setelah sebuah mobil menabrak toko jilbab di Greenacre, New South Wales. Pengemudi kendaraan menabrak mobil lain sebelum secara agresif menghidupkan mesin dan menabrak ke bagian depan toko.

Polisi segera menanggapi kejadian tersebut setelah adanya laporan tentang pengemudi yang berperilaku aneh. Namun, mereka terlambat datang untuk mencegah insiden tersebut terjadi, demikian diwartakan RT, Jumat (22/5/2020).

#BREAKING: Distressing footage of a car slamming into #HijabHouse days before Eid in Greenacre NSW. Numerous girls injured. pic.twitter.com/r8KjUfgCTG — Rayane Tamer (@rayane_tamer) May 21, 2020