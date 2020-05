WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di semua bangunan dan monumen federal selama tiga hari ke depan untuk mengenang semua warga AS yang telah kehilangan nyawa karena virus corona.

Trump menyampaikan pengumuman itu pada Kamis (21/5) malam melalui cuitan di Twitter. Pada saat yang sama dia juga mengatakan bendera yang dikibarkan setengah tiang pada Senin (18/5) juga untuk menghormati para prajurit “yang telah mengorbankan nyawa bagi bangsa kita” sementara Amerika memperingati Hari Pahlawan.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020