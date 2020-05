WASHINGTON - Presiden Amerika Donald Trump pada, Kamis (21/5), memberikan tekanan lebih besar kepada negara-negara bagian untuk membuka kembali bisnisnya meskipun masih ada kekhawatiran mengenai virus corona.

“Saya kira warga tidak akan mendukungnya” di negara-negara bagian yang tidak melanjutkan kegiatan normal dengan segera, kata Presiden Trump kepada para wartawan ketika dia melakukan kunjungan di pabrik otomotif di Michigan. Pabrik itu digunakan untuk memproduksi ventilator untuk pasien Covid-19.

Semua 50 negara bagian telah mengumumkan rencana untuk membuka kembali setidaknya sebagian bisnis menyusul penutupan yang telah melumpuhkan ekonomi Amerika.

Jika ada gelombang kedua virus corona, “kami tidak akan menutup negara kami,” tambah Trump.

Dalam pidatonya kepada para pekerja di Rawsonville Components Plant di Ford Motor Co., Presiden Trump mengatakan, “penutupan permanen bukanlah strategi yang sehat untuk negara bagian atau negara.

”Negara siap “untuk kembali dengan hebat,” kata Trump.

