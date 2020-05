WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump marah terhadap sejumlah media yang memberitakannya bermain golf saat pandemi virus corona.

Mengutip AFP, Trump bermain golf pada akhir pekan lalu di Virginia.

"Berita Palsu dan beritanya seakan dosa besar!" ujar Presiden Trump di Twitter.

Ia menambahkan bahwa ia bermain golf untuk pertama kalinya sejak awal maret.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin - I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020