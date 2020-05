WASHINGTON - Joe Biden mencap Presiden Trump orang bodoh karena mencemoohnya memakai masker saat memperingati Memorial Day.

Dalam sebuah wawancara, Biden ditanya mengenai Trump yang meretwit seorang komentator Fox News karena mengolok-olok Biden mengenakan masker.

"Dia bodoh, benar-benar bodoh berbicara seperti itu," kata Biden mengutip NY Post, Rabu (27/5/2020).

"Maksudku, setiap dokter terkemuka di dunia mengatakan bahwa kita harus mengenakan masker ketika kita berada dalam kerumunan orang banyak, terutama ketika kita tahu bahwa kita akan berada dalam posisi dekat dengan seseorang," lanjutnya.

.@JoeBiden: “Never forget the sacrifices that these men and women made. Never, ever, ever forget.” pic.twitter.com/Qavs5EVCfx— Andrew Bates (@AndrewBatesNC) May 25, 2020