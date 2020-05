MADINAH - Masjid Nabawi di Madinah diberikan lampu hijau untuk dibuka mulai 31 Mei.

Namun masjid di Makkah termasuk Masjidil Haram tetap tutup.

Sudah 2 bulan dua masjid suci, Masjid al-Nabawi dan Masjid Al Haram ditutup untuk umum karena virus corona.

BREAKING NEWS | The Gates of Masjid al Nabawi, Madinah have been allowed to open for public entry from 8 Shawwal 1441 pic.twitter.com/ol69UBMGv8