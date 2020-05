JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo, Kamis (28/5/2020).

Kedua Menlu membicarakan kemitraan strategis AS-Indonesia yang kuat serta upaya internasional untuk memerangi pandemi COVID-19.

“Menlu Pompeo dan Menlu Marsudi menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama kesehatan dan ekonomi untuk membangun kembali ekonomi bersama dan menjaga kawasan tetap aman,” rilis dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima Okezone.

Menlu Pompeo juga menyampaikan pujian atas upaya Indonesia untuk meningkatkan peran serta AS dengan Sektor Kesehatan ASEAN.

Sementara Menlu Retno melalui Twitter, menyampaikan bahwa dia dan Pompeo membahas Afganistan dan Palestina.

“Kami membahas antara lain masalah yang berkaitan dengan Afghanistan, kerja sama Covid-19 dan Palestina,” tulis Retno.

Thank you Secretary Mike Pompeo @SecPompeo 🇺🇸 for the phone call this morning (27/05). We discussed among others issues related to Afghanistan, Covid-19 cooperation and Palestine. pic.twitter.com/MTHOloXUTH— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) May 27, 2020