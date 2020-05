MINNEAPOLIS - Kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata, George Floyd, 46 tahun, di tangan polisi memicu kerusuhan di Kota Minneapolis, Amerika Serikat.

Sebuah kantor polisi di Minneapolis dibakar pada malam ketiga aksi protes.

Presiden Donald Trump menyebut para perusuh sebagai "preman" yang "tidak menghormati" sosok George Floyd, yang meninggal Senin lalu.

Video yang beredar memperlihatkan George Floyd sempat berujar ‘saya tak bisa bernapas’ dan juga ‘jangan bunuh saya’ saat ditahan dan ditekan lehernya ke tanah dengan menggunakan lutut oleh polisi kulit putih.

Sejumlah laporan mengungkapkan satu pos posi diserang dan dibakar, sementara petugas tampak kabur.

Ini adalah Kantor Polisi Distrik 3 Minneapolis, yang diyakini merupakan pos polisi dimana para petugas yang terlibat dalam pembunuhan George Floyd bekerja.

Keluarga Floyd telah menuntut agar empat orang petugas polisi yang diduga terlibat atas kematian pria 46 tahun itu diusut. Tetapi jaksa penuntut mengatakan mereka masih mengumpulkan bukti-bukti.

Gubernur Minnesota Tim Walz mengerahkan pasukan garda nasional negara bagian itu pada hari Kamis (28/05) atas permintaan walikota Minneapolis dan St. Paul yang bertetangga, menyatakan situasi yang terjadi sebagai "darurat masa damai".

BREAKING NEWS: Massive fire at a Walmart in #Minneapolis amid riots. Multiple police stations are burning as 5 precincts have been abandoned.#minneapolisriots #GeorgeFloyd #MinneapolisRiot pic.twitter.com/JNfVl9bwyC— BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020