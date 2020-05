MEERUT - Sekawanan monyet menyerang karyawan sebuah perguruan tinggi medis di India utara dan mengambil sampel darah pasien yang positif virus corona. Insiden itu menyebabkan kepanikan di antara penduduk setempat.

Serangan monyet-monyet terjadi di siang hari bolong di kampus perguruan tinggi negeri yang dikelola pemerintah di Kota Meerut, Negara Bagian Uttar Pradesh awal pekan ini.

Berdasarkan keterangan pejabat tinggi kampus, Dr. S. K. Garg yang dikutip Reuters, teknisi laboratorium membawa tes dari empat pasien yang menjalani pengobatan Covid-19 saat monyet-monyet tiba-tiba meraih dan melarikan diri dengan sampel darah itu.

Pihak berwenang mengatakan tidak jelas apakah monyet-monyet pencuri itu bisa membuka sampel darah tersebut dan menumpahkan isinya, tetapi kemampuan dari primata itu sudah terkenal. Sebuah video yang dengan cepat menjadi viral di media sosial menunjukkan salah satu monyet duduk di pohon dan mengunyah alat pengumpul sampel darah Covid-19.

A monkey in India's Meerut intervened a lab technician carrying blood samples of Covid-19 patients and snatched the packets from him. Technician now facing inquiry over why he choose to record the incident instead of rescuing the packets.#coronavirus pic.twitter.com/mO1gmdGEwX— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) May 29, 2020