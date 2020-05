MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Malang raya, untuk menekan angka penyebaran corona berakhir pada Sabtu malam ini 30 Mei 2020.

“Rate of transmission (tranmisi lokal) di Malang Raya terkontrol dengan PSBB sekali saja yaitu dari tiga menjadi satu. Ini menjadi poin utama yang kita analisa setelah di Malang Raya diterapkan PSBB selama 14 hari,” ujar Gubernur Khofifah, Sabtu (30/5/2020) malam.

Meski demikian berakhirnya PSBB di Malang raya bukan berarti virus corona telah hilang, namun pihaknya tengah menyiapkan kebijakan baru bersama tiga kepala daerah di Malang raya menuju kehidupan baru, dengan meneruskan protokol – protokol kesehatan yang diterapkan di PSBB.

“Apa yang telah dilakukan di Malang Raya selama masa PSBB akan terus dilanjutkan di masa transisi menuju new normal life. Bahwa transisi bukan relaksasi seluas-luasnya tapi justru transisi adalah penyiapan ketika new normal, akan mereka lakukan maka kewaspadaan harus dibangun secara lebih kuat agar suasana sosial ekonomi terus meningkat,” tegas mantan menteri sosial ini.

Salah satu hal yang membuat alasan keberhasilan perlambatan penyebaran corona, karena adanya sosialisasi melalui kampung – kampung tangguh yang ada di Malang raya. Setidaknya ada 290 titik kampung tangguh hadir di Malang raya, 200 kampung di Kabupaten Malang, 86 kampung di Kota Malang, dan empat kampung di Kota Batu.

“Kampung tangguh yang berbasis masyarakat, dengan bantuan pembinaan dari TNI - Polri serta perguruan tinggi menjadi modal sosial (social capital) yang terbaik dalam melawan covid-19 sesuai dengan arahan WHO,” terang perempuan kelahiran Surabaya ini.

Poin-poin pertimbangan itulah yang akhirnya, menetapkan PSBB Malang Raya cukup sekali saja dan dilanjutkan transisi menuju new normal life tersebut selaras dengan pedoman World Health Organization (WHO) bagi daerah yang akan masuk ke masa transisi new normal life di tengah pandemi covid-19.

