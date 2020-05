JAKARTA - Mantan Ibu Negara Amerika Serikat mengaku sangat menderita mendengar tragedi meninggalnya George Floyd. Menurutnya kejahatan rasial terus terjadi dan itu membuatnya muak.

"Sama seperti yang kalian rasakan, sangat menyakitkan melihat tragedi ini (kematian George Floyd). Saya muak karena sepertinya ini tak pernah berakhir," jelas Michelle dalam akun Twitter pribadinya.

Ia pun mengingatkan publik bahwa bukan hanya George Floyd yang meninggal karena dugaan kekerasan rasial. Ada banyak nama yang tak diungkap publik.

"Sekarang George, Breonna dan Ahmaud. Sebelum itu ada Eric, Sandra dan Michael, itu seperti terus terjadi lagi, lagi dan lagi," tulis Michelle.

Like so many of you, I’m pained by these recent tragedies. And I’m exhausted by a heartbreak that never seems to stop. Right now it’s George, Breonna, and Ahmaud. Before that it was Eric, Sandra, and Michael. It just goes on, and on, and on. pic.twitter.com/lFWEtTzVT8— Michelle Obama (@MichelleObama) May 29, 2020