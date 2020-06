WASHINGTON DC – Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat (AS) akan mengategorikan kelompok antifasis Antifa sebagai organisasi teroris. Trump menuduh Antifa memulai kerusuhan menyusul protes atas kematian George Floyd.

Floyd, seorang pria kulit hitam, tewas saat ditahan polisi Minneapolis awal pekan ini. Insiden itu menyulut kembali kemarahan terhadap perlakuan polisi terhadap warga Afrika-Amerika. Protes atas kematiannya telah berubah menjadi kekerasan, mendorong kota-kota besar untuk memberlakukan jam malam.

Garda Nasional, pasukan cadangan militer AS untuk keadaan darurat domestik, telah dikerahkan di 15 negara bagian untuk membantu pasukan polisi menangani kerusuhan tersebut.

Para pejabat AS telah memberikan penjelasan yang saling bertentangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut, dengan beberapa menyarankan kelompok luar dan individu terlibat.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020