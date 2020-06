JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) di AS yang terdampak kerusuhan.

“Dampak secara langsung tidak dalam dalam artian fisik terluka, tidak ada tapi mereka terdampak harus tinggal di tempat dan membatasi kegiatan saat sekarang [karena] diterapkan beberapa jam malam di beberapa kota Amerika Serikat,” ujarnya saat wawancara dalam program Special Report iNews, Senin (1/6/2020).

Demonstrasi disertai kerusuhan meningkat di sejumlah kota di AS karena dipicu kematian seorang pria kulit hitam.

Protests erupted in Minneapolis for second night over the death of 46-year-old George Floyd, which many saw as the latest example of police brutality against African-American men https://t.co/I8RtKR3iol pic.twitter.com/dCXefOUJpP