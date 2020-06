SEMARANG – Munculnya klaster-klaster baru Covid-19 di Kota Semarang Jawa Tengah, mengakibatkan opsi new normal secara utuh kian sulit diterapkan. Penambahan klaster baru juga berakibat meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 yang mencapai 131 pasien.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, beberapa kriteria menjalankan new normal telah terpenuhi. Namun semua kriteria itu batal diterapkan karena melonjaknya kasus positif Covid-19 telah meningkatkan angka Reproduction number (Ro).

“Kalau new normal secara keseluruhan, sudah lupakan saja lah. Kenapa karena kita hitung Ro kita sampai tanggal 30 Mei ini itu angkanya masih 1,47. Kalau mau ngomongnya new normal beberapa kriteria itu sudah bisa dipenuhi, hanya kendala kami, new normalnya (Ro) harus di bawah 1,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu, Selasa (6/2/2020).

“Kita ngejar sampai sekira 5 hari ke depan untuk 131 orang (positif Covid-19) kemudian sembuh menjadi sekitar 50 orang, saya rasa ini angka yang saya sangat berat,” ungkapnya.

Hendi menyebutkan masih membuka opsi untuk menjalankan new normal secara parsial, atau hanya pada beberapa sektor. Misalnya pada sektor ibadah, pihak pengelola wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

"Kalau bicara new normal, anti kita akan per sektor saja, sektor yang sangat mendesak ya kita rapatkan hari ini, yaitu sektor tempat ibadah dan tempat olahraga," ungkap Hendi.

"Dasarnya nanti sesuai dengan Menteri Agama dan juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola ibadah, apabila bersepakat akan dibuat pernyataan. Dari dasar itu nanti camat akan meneruskan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Semarang," terangnya.

(wal)