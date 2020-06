WASHINGTON - Ketua DPR Nancy Pelosi menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjadi "pemimpin yang mendamaikan" dan bukan "mengipas-ngipasi ketegangan" ketika Amerika didera oleh demonstrasi masal terkait perlakuan terhadap laki-laki kulit hitam di Amerika.

Sambil membaca Alkitab di gedung DPR AS Capitol, Pelosi merujuk pada presiden di masa lalu - termasuk George H.W. Bush yang berbicara setelah kerusuhan atas kematian Rodney King dan Barack Obama setelah kematian Eric Garner sebagai kepala negara teladan pada saat krisis.

"Kita berharap Presiden Amerika akan mengikuti jejak begitu banyak presiden yang menjabat sebelumnya untuk menjadi pemimpin yang mendamaikan dan bukan mengipas-ngipasi ketegangan," kata Pelosi.

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR