NEW YORK – Penembakan yang melibatkan polisi di Brooklyn, New York pada Selasa malam (2/6/2020) telah menewaskan seorang pria, demikian dilaporkan Departemen Kepolisian New York (NYPD).

NYPD mengatakan para petugas menembak dan membunuh seorang pria bersenjata ketika merespons panggilan terkait tembakan yang dilepaskan di Crown Heights. Setidaknya satu orang lainnya ditembak sebelum petugas datang dan sebuah senjata ditemukan di lokasi kejadian.

Dua polisi juga dilaporkan terluka dalam insiden itu.

"Pria itu dipersenjatai dengan pistol. Mereka mengamati senjata di tangannya. Petugas memberi perintah pada pria itu untuk menjatuhkan senjata selama lebih dari satu menit. Itu ada di kemare tubuh dan di akun Facebook saksi,” kata Kepala Departemen NYPD Terence Monahan sebagaimana dilansir CBS.

Pihak berwenang mengatakan warga sipil yang terluka dan seorang petugas NYPD diangkut ke rumah sakit setempat. Kondisi petugas tidak serius.

Monahan mengatakan penembakan itu tidak ada hubungannya dengan protes terkait kematian George Floyd yang berlangsung di New York pada Selasa malam.

