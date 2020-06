GUANGXI – Penyerang taman kanak-kanak di Guangxi, China Selatan, merupakan penjaga sekolah, lapor media-media China.

Mengutip Global Times, Kamis (4/6/2020) penyerang merupakan penjaga keamanan berusia 50 tahun di sekolah bernama Li Xiaomin. Polisi telah menahan tersangka.

Akibat serangan tersebut, sebanyak 39 orang terluka. Mereka terdiri dari 27 siswa dan 2 guru.

Insiden penyerangan terjadi di TK di Wangfu, Wuzhou, Guangxi Zhuang, China Selatan sekitar pukul 08.30 pagi waktu setempat pada Kamis. Pelaku melakukan serangan menggunakan pisau.

Dalam video yang diunggal, Global Times, terlihat sejumlah siswa dievakuasi dari gedung sekolah.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020