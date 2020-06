ALTA - Tanah longsor menyeret delapan rumah ke laut di Norwegia Utara pada Rabu, 3 Juni 2020.

Bencana longsor tersebut terjadi di Kota Alta, sekira pukul 15.45 waktu setempat. Petugas langsung melakukan operasi penyelamatan melalui udara dan laut setelah mendapat informasi.

Seorang penduduk lokal berhasil menangkap momen saat longsor menyeret sebuah rumah.

Seorang warga menceritakan bahwa dia mendengar suara ledakan di loteng gubuknya dan mengira seseorang ada di dalam gedung. "Aku berlari demi nyawaku," katanya mengutip Forbes, Kamis (4/6/2020).

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020