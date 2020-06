BUFFALO - Seorang petugas Kepolisian Buffalo, Amerika Serikat (AS) terekam video mendorong seorang pria berusia 75 tahun, menyebabkan kepala korban bocor terbentur jalan.

Video itu memperlihatkan seorang pria lansia, yang mengenakan topeng wajah, berjalan ke barisan petugas polisi berpakaian kerusuhan dekat gedung Balai Kota Buffalo pada Kamis, 4 Juni 2020.

Para petugas berteriak kepada pria itu untuk mundur, lalu salah satu dari mereka mendorongnya. Akibat dorongan petugas pria lansia tersebut tersandung ke belakang dan kepalanya membentur ke trotoar.

Salah satu polisi kemudian membungkuk untuk memeriksanya, tetapi petugas lain menariknya pergi dan memanggil petugas medis.

Darah kemudian mulai mengalir dari belakang kepala dan telinganya.

"Dia berdarah keluar dari telinganya!" teriak seseorang.

"Anda lebih baik memanggil ambulans," suara lain terdengar di video.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET— WBFO (@WBFO) June 5, 2020