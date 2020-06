GUADALAJARA - Seorang petugas polisi disiram dengan cairan dan dibakar ketika berhadapan dengan sekelompok demonstran di Meksiko. Protes dan kerusuhan di negara itu dipicu oleh kematian seorang pria lokal tak lama setelah penahanannya.

Peristiwa itu terjadi di Kota Guadalajara, Ibu Kota Negara Bagian Jalisco di Meksiko barat. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok polisi di atas sepeda motor terlibat dalam perselisihan dengan pengunjuk rasa. Pada satu titik, seorang pria mengenakan topeng dan kacamata hitam menuangkan cairan yang mudah terbakar di belakang salah satu petugas dan membakarnya.

Polisi itu berlari dan jatuh ke trotoar sementara rekan-rekan petugas dan orang-orang di sekitarnya bergegas membantu. Mereka berhasil memadamkan api, setelah itu petugas tersebut bangkit dan meninggalkan tempat kejadian.

Let’s also not forget that Giovanni López, was arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death. Guadalajara wildin’ rn ✊🏼🇲🇽🙏🏼 #Jalisco #GiovanniLopez #justice pic.twitter.com/vZWmgdLfvB