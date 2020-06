SILICON VALLEY - Pejabat senior keamanan Google mengatakan, Kamis (4/6), peretas yang didukung negara dari China menyasar staf yang bekerja pada kampanye bakal calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Pejabat yang sama mengatakan peretas Iran belum lama ini menyasar akun email milik staf kampanye Presiden Donald Trump dari Partai Republik.

Pengumuman yang disampaikan di Twitter oleh kepala Threat Analysis Group Google, Shane Huntley, itu adalah indikasi terbaru mata-mata digital yang rutin menyasar politisi terkemuka.

Huntley mengatakan "tidak ada sinyal peretasan" pada kedua kampanye itu.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG