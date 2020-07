TOKO fesyen online Shein menyampaikan permintaan maaf setelah mendapat kecaman karena menjual sajadah Muslim dengan menyebutnya sebagai “karpet Yunani berenda” meskipun sajadah itu memiliki gambar Ka’bah.

Iklan Shein itu menjadi sorotan setelah mahasiswa jurnalisme Universitas Salford, Khadijah Rizvi mem-posting tangkapan layar dari gambar-gambar stok di akun Instagram-nya. Posting Rizvi itu kemudian menjadi viral.

“Saya jijik. Saya marah. Shein mengambil untung dari sajadah Muslim (janemaz / sajadah) dengan menjualnya sebagai 'karpet pinggiran' untuk orang-orang gunakan dengan santai di sekitar rumah,” tulisnya sebagaimana dilansir Middle East Monitor, Kamis (9/7/2020).

"Beberapa memiliki cetakan Ka’bah di atasnya. INI SANGAT MENGHINA, tidak hanya itu tidak sopan, tetapi mereka sekali lagi mengganti nama dan mencuri kredit dari seluruh agama saat ini, dengan tidak menamakannya sebagai sajadah Muslim, yang memungkinkan orang untuk menggunakannya dengan santai sebagai tikar dekoratif. "

Rizvi juga meminta agar yang lain memboikot Shein untuk meningkatkan kesadaran. Dia juga berbagi tangkapan layar ulasan pelanggan yang menggunakan tikar sebagai dekorasi rumah sehari-hari, termasuk penutup untuk meja kopi dan alas mangkuk makan kucing.

This is unacceptable. @SHEIN_official is selling Islamic prayer mats & calling them “floral trim carpets.”



I’ve reached out to the brand directly asking them to remove + to have a dialogue on why this is wildly offensive.



Will update with their response. pic.twitter.com/zktW90VnBQ— Nabela Noor (@Nabela) July 3, 2020