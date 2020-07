BRASILIA – Asosiasi media Brasil menuduh Presiden Jair Bolsonaro melakukan tindakan kriminal setelah secara sadar menempatkan wartawan yang berdiri di dekatnya dalam risiko saat dia menceritakan hasil tes Covid-19-nya yang positif. Kelompok itu mengatakan akan menuntut Bolsonaro di pengadilan terkait tindakannya tersebut.

Bolsonaro yang telah berulangkali meremehkan virus corona menjadi berita utama pada Selasa (7/7/2020) saat mengatakan hasil tes Covid-19 terbarunya positif. Dia berbicara di depan sekelompok jurnalis yang dipilih sendiri tanpa mengenakan masker dengan mikrofonnya hanya berjarak beberapa langkah dari sang presiden yang terinfeksi.

“Meskipun tahu dia terinfeksi Covid-19, Presiden Jair Bolsonaro terus bertindak secara kriminal dan membahayakan kehidupan orang lain,” kata Presiden ABI Paulo Jeronimo de Sousa pada Rabu (8/7/2020), sebagaimana dilansir RT.

Dia menambahkan bahwa Bolsonaro melanggar "isolasi yang direkomendasikan oleh para dokter" dan membahayakan kehidupan jurnalis "yang dia anggap mendukung" kebijakannya.

VIDEO: Brazil's Bolsonaro removes face mask after testing positive for virus.



Bolsonaro removes his face mask while talking to the media in Brasilia's Alvorada Palace, after announcing that he tested positive for COVID-19https://t.co/7wuacxt67T pic.twitter.com/hjkA79R3nb— AFP news agency (@AFP) July 8, 2020