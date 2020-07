BEIJING - Beberapa kru pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengatasi kebakaran besar yang mengamuk di sebuah kompleks biofuel di Tiongkok. Setidaknya dua orang dilaporkan terluka dalam insiden itu.

Berdasarkan laporan media lokal yang mengutip keterangan para pejabat, ledakan mengguncang pabrik biofuel di Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd di Kota Longyan di Provinsi Fujian di tenggara Tiongkok. Video-video dari tempat kejadian menunjukkan gumpalan besar asap tebal yang melayang ke langit.

Plumes of smoke sent skyward during massive blaze at #China oil refinery, #Fujian pic.twitter.com/Ct7b1SVIkU— RT (@RT_com) July 12, 2020

Seorang saksi mengatakan kepada CGTN bahwa api mulai berkobar selama pekerjaan pemeliharaan di pabrik. Saksi lain mengatakan mereka mendengar beberapa ledakan datang dari gedung, demikian diwartakan RT.

Operasi penyelamatan sedang berlangsung sementara lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak jelas berapa banyak orang yang di pabrik selama insiden itu.

Menurut media setempat, setidaknya dua orang terluka dan dua lainnya hilang.

(dka)