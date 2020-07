PENUMPANG sebuah penerbangan di Rusia terekam menggunakan payung di dalam pesawat setelah mengatakan terkena tetesan air di kabin mereka. Insiden itu kini telah diselidiki oleh maskapai terkait.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, para penumpang penerbangan Rossiya Airlines, antara Khabarovsk dan Sochi, terlihat mengenakan payung saat tetesan air jatuh di tubuh mereka.

Volo interno russo #Chabarovsk-Sochi della Rossiya Airlines



I passeggeri sono stati costretti ad usare ombrelli per ripararsi da goccioloni d'acqua, parrebbe per un guasto all'aria condizionata



Ora sotto inchiesta



Non vi lamentate dei treni italiani...pic.twitter.com/HKB1ab66rd— #POLiticamenteScorrettošŸŽ¹FRĀ© (@PolScorr) July 11, 2020