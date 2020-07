WASHINGTON DC – Biro Penyelidik Federal (FBI) telah meluncurkan penyelidikan terkait peretasan dan pembajakan akun Twitter sejumlah tokoh terkemuka Amerika Serikat (AS) dan menggunakannya untuk penipuan mata uang kripto.

Elon Musk, Bill Gates, dan Joe Biden termasuk di antara tokoh yang terkena peretasan yang disebut oleh Twitter sebagai serangan “berkoordinasi”. Akun mereka digunakan untuk meminta sumbangan dalam bentuk bitcoin dengan menjanjikan pengembalian berlipat ganda.

"Semua orang meminta saya untuk memberi kembali," kata sebuah cuitan dari akun Pendiri Microsoft Bill Gates, yang diretas. "Anda mengirim USD1.000, saya mengirim Anda kembali USD2.000."

Selain akun selebriti, miliarder, perusahaan, dan kandidat presiden, beberapa akun yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto dan layanan keuangan lainnya juga dibajak, semuanya mengirimkan penawaran menipu serupa menggunakan alamat bitcoin yang sama.

Foto: Twitter.

FBI mengatakan bahwa akun-akun itu kemungkinan telah dibobol dan digunakan dalam penipuan mata uang kripton, sementara meminta masyarakat untuk waspada agar tidak tertipu.

Komite Senat Perdagangan AS telah meminta Twitter untuk memberikan pengarahan singkat tentang insiden yang terjadi pada Rabu, 23 Juli itu.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.— jack (@jack) July 16, 2020