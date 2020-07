KECINTAAN pada emas, perhiasan dan barang-barang mewah tampaknya tidak hanya lekat dengan kaum perempuan, tetapi juga para pria. Hal ini terlihat di India, di mana para pria memunculkan gelombang mode baru dengan barang-barang dari emas pada dan merek bertatahkan berlian.

Seorang pria dari Cuttack, Negara Bagian Odisha, India membuat untuk dirinya sendiri, sebuah masker dari emas yang diperkirakan bernilai hingga INR350.000 (sekira Rp70 juta).

Alok Mohanty seorang pengusaha, mengaku telah terobsesi dengan ornamen emas sejak kecil. Itu sebabnya dia memesan sebuah masker N-95 yang dibuat khusus dengan hiasan emas.

Odisha: A businessman in Cuttack says he got himself a mask made of gold worth Rs 3.5 lakh. He says, "People call me gold man because of my love for gold and I am wearing gold from past 40 years. After I saw a man in Mumbai making gold masks, I decided to get one for myself too." pic.twitter.com/Q7BfsxiDbH