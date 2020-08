LEBANON – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (6/8/2020) mengunjungi Beirut, Lebanon, dua hari setelah ledakan dahsyat yang meluluhlantakkan kota itu dan menewaskan setidaknya 137 orang, melukai lebih dari 5.000 lainnya.

Di Beirut, Macron mengunjungi lokasi ledakan, sebelum pejabat lokal datang, dan berbicara dengan warga yang terkena dampak insiden itu. Saat berjalan melewati lingkungan Gemmayze yang bersejarah, Macron berbincang dan tampak menghibur orang-orang yang gugup.

Saat dia pergi untuk mengamati kerusakan, Macron juga berinteraksi dengan petugas penyelamat. Banyak warga di Beirut yang memintanya membantu Lebanon, tetapi tidak menyalurkan bantuan itu kepada pemerintah, yang dianggap bertanggung jawab atas krisis yang saat ini dialami negara itu.

"Jangan berikan uang kepada pemerintah kami," teriak seorang pria berulang kali. "Kamu satu-satunya harapan kami," kata yang lain sebagaimana dilansir Al Jazeera, Jumat (7/8/2020).

Warga Beirut yang marah terhadap pemerintahnya merasa Macron ada di pihak mereka. Mereka berteriak "Revolusi!" dan mengecam Presiden Michel Aoun dengan sebutan teroris ketika Macron berjalan melewati jalan Gemmayze.

Macron mobbed in Beirut. Down with the regime, locals chanted, and called for Revolution while declaiming Lebanon's President Aoun. pic.twitter.com/4ntkZToUFj— Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 6, 2020