CALON Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memilih Senator California, Kamala Harris sebagai Calon Wakil Presidennya (Cawapres) yang akan menemaninya maju dalam pemilihan presiden pada November 2020.

Keputusan Biden untuk memilih Harris, seorang wanita kulit hitam, diambil di tengah ketegangan rasial yang melanda AS dalam beberapa bulan terakhir. Banyak pro dan kontra mengenai keputusan tersebut, termasuk suara-suara yang menuding Biden berusaha mencari simpati pemilih kulit hitam dengan pilihannya.

Sempat maju sebagai kandidat calon presiden AS untuk Partai Demokrat, upayanya gagal pada akhir 2019. Dengan pandangan dan serangan-serangannya terhadap Biden selama debat kandidat capres Juni 2019, banyak yang merasa Harris tidak punya peluang untuk dipilih sebagai wakil presiden, namun dugaan itu terbukti salah.

Diwartakan BBC, senator Demokrat berusia 55 tahun itu lahir di Oakland, California dari dua orang tua imigran. Ibunya adalah seorang wanita kelahiran India, sementara ayahnya adalah imigran Jamaika.

Setelah perceraian orang tuanya, Harris dibesarkan oleh ibunya, Shyamala Gopalan Harris, seorang peneliti kanker dan aktivis hak-hak sipil. Ibunya, seorang penganut Hindu, memperkenalkan budaya India dan budaya warga kulit hitam di Oakland kepada dua putrinya, Kamala dan adik perempuannya, Maya. Hal itu diungkapkan Harris dalam buku otobiografinya.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020