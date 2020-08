OLTEN - Penduduk Olten di Swiss mungkin mengira mereka terbangun di dalam buku dongeng anak ketika hujan cokelat turun di kota mereka. Lapisan debu kakao halus menyelimuti bagian kota di Swiss utara setelah sistem ventilasi di pabrik cokelat Lindt & Spruengli rusak.

Perusahaan raksasa kembang gula itu mengonfirmasi laporan lokal tentang kerusakan pada ventilasi pendingin di salah satu jalurnya untuk 'biji kakao' panggang, bahan utama dalam cokelat. Angin kencang kemudian membawa bubuk kakao itu dan menebarkannya ke seluruh area sekitarnya.

