TOKYO – Taman di Tokyo, Jepang memasang toilet umum yang berbeda dari biasanya, karena dindingnya yang tembus pandang dan bisa dilihat orang dari luar. Ini merupakan inisiatif baru untuk menghilangkan kekhawatiran orang-orang saat menggunakan toilet umum.

Toilet-toilet itu dirancang oleh Shigeru Ban, seorang arsitek pemenang Pritzker Prize yang juga bagian dari Proyek Toilet Tokyo. Menurut Shigeru, toilet rancangannya itu memungkinkan pengguna potensial untuk melihat menembus dinding dan mengetahui keadaan di dalamnya.

Ini akan menghilangkan kecemasan terkait hal-hal yang biasanya menjadi kekhawatiran seseorang sebelum menggunakan toilet umum, yaitu kebersihan dan apakah ada orang di dalam.

"Ada dua hal yang kami khawatirkan saat memasuki toilet umum, terutama yang terletak di taman," kata Ban di situs web proyek tersebut sebagaimana dilansir South China Morning Post.

"Yang pertama adalah kebersihan, dan yang kedua adalah apakah ada orang di dalam," lanjut sang arsitek.

What are you doing in there?!

See-through toilets in #Japan pic.twitter.com/oIBEOegOLc— RT (@RT_com) August 18, 2020